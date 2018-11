Il frappe un contrôleur à la gare de Lyon Part-Dieu et se rebelle

Vendredi 9 novembre au soir, un jeune Vaudais de 20 ans a frappé un contrôleur de la SNCF dans la gare de Lyon Part-Dieu. Lors de son interpellation, il s'est rebellé.

La police ferroviaire a interpellé un jeune homme de 20 ans, ce vendredi 9 novembre vers 22h40, dans la gare de Lyon Part-Dieu. Quelques minutes plus tôt, ce Vaudais qui comptabilise 30 antécédents judiciaires, a frappé un contrôleur de la SNCF (1 jour d'ITT).

Lors de son interpellation, il a outragé les agents de la police ferroviaire (SUGE) et s'est rebellé. Poursuivi pour violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public, outrage et rébellion sur personnes dépositaires de l'autorité publique, il a été écroué et sera présenté au parquet ce lundi.