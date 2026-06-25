Un homme a perdu la vie mercredi après-midi à Saint-Priest après une violente altercation survenue dans un établissement accueillant des familles hébergées en urgence.

Un homicide s'est produit mercredi 24 juin dans un hôtel de Saint-Priest utilisé pour l'hébergement d'urgence de familles prises en charge par l'État durant cette période de canicule. Selon nos confrères d'Actu Lyon, une dispute aurait éclaté entre deux hommes peu avant 16h30 au sein de l'établissement situé près de la gare routière.

Au cours de l'altercation, l'un des protagonistes aurait porté plusieurs coups de couteau à l'autre, le blessant gravement au niveau du torse et de l'abdomen. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas survécu à ses blessures.

Les deux hommes appartiendraient à des familles hébergées sur place dans le cadre d'un dispositif d'urgence. Les raisons exactes du conflit restent à déterminer tandis qu'une enquête a été ouverte.