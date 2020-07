Grand Lyon : pas de collecte des ordures ménagères dans certaines communes le 14 juillet

Les collectes d’ordures ménageres n’auront lieu que dans certaines communes ce mardi 14 juillet.

Ce mardi 14 juillet, la collecte d'ordures ménagères sera assurée uniquement dans les communes de Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune pour les bacs de tri, et de Bron et Vaulx-en-Velin pour les bacs gris des secteurs collectés 6 jours par semaine. Si en temps normal, les lendemains de jours fériés, des collectes de remplacement sont assurées dans certaines communes l’après-midi, ce ne sera pas le cas ce mercredi dans les 17 communes pour lesquelles une collecte de remplacement était initialement prévue. Pour 15 communes (voir plus bas), la collecte des bacs de tri habituelle de la semaine sera remplacée par une collecte des bacs gris le matin. Pour Givors et Saint-Genis-Laval, la collecte des bacs de tri habituelle sera maintenue le jeudi 16 juillet. Pour toutes les autres communes, les collectes habituelles de la semaine seront maintenues, sauf le mardi 14 juillet, bien entendu.