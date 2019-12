Grand Lyon : l'UDI et Geourjon se rangent derrière Collomb

Les centristes de Christophe Geourjon ont annoncé ce lundi leur ralliement à Gérard Collomb pour l'élection métropolitaine.

L'alliance était dans les tuyaux depuis un moment, mais pas encore officielle. Elle l'est désormais puisque l'UDI a annoncé dans un communiqué que sa “fédération métropole de Lyon a décidé de prendre un temps d'avance et de participer au large rassemblement autour de Gérard Collomb”. “Le partenariat que nous nouons avec Gérard Collomb en vue des prochaines élections métropolitaines et municipales est avant tout fondé sur un projet partagé et une ambition commune pour la métropole. Ce projet et cette ambition seront pleinement orientés vers la réponse que nous devons apporter à l'urgence climatique et inclura”, précisent-ils. Jusqu'ici dans l'opposition à la ville comme à la métropole, le parti centriste change de cap à la faveur d'un accord validé au national entre l'UDI et LREM.

“Alors que certains veulent opposer développement durable et attractivité économique, nous disons que les deux sont vitaux pour notre territoire. Alors que certains opposent anneau des sciences et développement des transports collectifs, nous disons que les deux sont nécessaires”, a déclaré l'UDI dans un communiqué. C'est pour ces raisons que le parti de Christophe Geourjon a décidé de soutenir Gérard Collomb. Selon eux “ce soutien permettra la réalisation d'un anneau des sciences nouvelle génération, mais aussi le développement de l’offre SYTRAL et d'un réseau express métropolitain”. Un dernier projet qu'ils portent depuis longtemps à la métropole de Lyon.

Lors du dernier conseil municipal, Christophe Geourjon n'avait pas pris la parole sur le dossier LOU Rugby de la chambre régionale des comptes. Sujet sur lequel il avait pourtant longtemps critiqué la gestion de la ville de Lyon. Selon nos informations, il avait préféré laisser parler Denis Broliquier “pour ne pas apparaître comme égratignant” le maire de Lyon.