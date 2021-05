Glissement de terrain : le chantier sur la voie endommagée entre Lyon et Saint-Etienne va durer plusieurs semaines

La crue du Gier, dans la nuit du 10 au 11 mai, a détruit un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée à Châteauneuf, dans la Loire. Depuis, la circulation ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne ne s'effectue plus que sur une seule des deux voies. D'où un trafic largement perturbé.

En début de semaine dernière, la crue du Gier a provoqué un glissement de terrain en bordure de la voie ferrée reliant Lyon à Saint-Étienne. "Le chantier de réfection de la voie endommagée devrait durer plusieurs semaines. Il consiste notamment à la reconstruction du mur de soutènement sur plusieurs dizaines mètres", précise la SNCF ce lundi 17 mai.

Ainsi, désormais, en attendant le retour à la normale :

- une vingtaine d’allers-retours sont assurés quotidiennement en TER

- un train circule toutes les heures, dans chaque sens, entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne

Châteaucreux.

- L’offre est augmentée pendant les heures de pointe passant en moyenne à un train toutes

les demi-heures, entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne Châteaucreux.

- deux allers-retours TGV sont assurés actuellement entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne

Châteaucreux au lieu de trois habituellement.

Lire aussi : La circulation des trains suspendue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne : que se passe-t-il ?