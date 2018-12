Gilets jaunes, les manifestations et blocages prévus à Lyon le 22 décembre

Des Gilets jaunes veulent continuer l'action ce 22 décembre, et plus particulièrement en région. Dès lors, quels seront les manifestations et blocages prévus à Lyon pour cette journée de "l'acte VI".

Pour "l'acte VI", ce 22 décembre, les Gilets jaunes pourraient délaisser Paris pour concentrer leurs actions en région dans les grandes villes. À Lyon, plusieurs actions sont annoncées, avec de nombreux débats qui continuent d'animer les discussions des Gilets jaunes qui veulent se mobiliser. Plusieurs groupes ou personnes ne sont pas forcément d'accord avec le lieu choisi.

La page "Facebook Acte 6 - Gilets Jaunes - Lyon" appelle à un rassemblement à proximité de la Part-Dieu, samedi à 14 heures. Une décision qui a été mal perçue par certains Gilets jaunes que nous avons pu interroger. L'un d'eux présents à Feyzin confiait à Lyon Capitale : "Hors de question d'aller à la Part-Dieu. Pour moi, ça va amener des casseurs et ça va casser. Alors que moi je ne suis pas pour la violence. Ici on a Feyzin, on a été calme. Après si c'est pour discréditer le mouvement je ne vois pas l'intérêt parce que notre mouvement est populaire et non violent".

Dès lors, au même moment, deux autres rassemblements sont prévus : un place Bellecour, toujours à 14 heures où les motards devraient venir compléter le cortège, un sur l'esplanade de la montée de la Grande Côté à la Croix-Rousse. Ce rassemblement est présenté comme organisé par "l'inter-coordination Rhône-Alpes des Gilets jaunes", appelant à poursuivre le "combat pour une véritable démocratie, pour la justice fiscale, sociale et la transition écologique".

De son côté, la préfecture du Rhône, qui affiche une volonté de "dialogue, d'écoute, de recherche de consensus" a déjà fait savoir que "le préfet prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre public". Selon nos informations, la préfecture devrait muscler son action ce samedi, l'une des consignes données est que le mouvement des Gilets jaunes ne vienne pas perturber le dernier samedi avant les fêtes de fin d'année.