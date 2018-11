Gilets jaunes : la préfecture du Rhône appelle à la prudence

Manifestation de gilets jaunes entre Albertville et Chambéry Photo by JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

Les services de l'Etat dans le Rhône appellent à la prudence alors qu'une manifestante a été tuée ce samedi matin en Savoie.

Appel à la prudence. Le cabinet du préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, rappelle quelques consignes de sécurité, par voie de communiqué, après le décès d'une manifestante, à Pont-de-Beauvoisin, ce samedi matin, en marge des mobilisations des "gilets jaunes".

"Ce matin, en Savoie, un accident en marge d’une manifestation de gilets jaunes a entraîné le décès d’une manifestante, suite à la tentative, par une conductrice, de forcer un barrage près d’un rond-point, écrit la préfecture. Ce barrage n’avait pas été déclaré en préfecture. La personne a été placée en garde à vue. Pour rappel, lors d’une manifestation, les règles essentielles de sécurité routière doivent être respectées pour la sécurité des manifestants, des usagers de la route, personnels chargés de l’entretien des réseaux et des forces de sécurité publique et civile. La sécurité doit constituer, pour toutes et tous, une priorité absolue. Les manifestants sont responsables de leurs actes, leur responsabilité civile et pénale peut être engagée en cas de dommages causés à un tiers. Plus que jamais, le droit de manifester doit être concilié avec le respect de l’ordre public. Aussi, le préfet appelle à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun."