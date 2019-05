Gilets jaunes : la mobilisation au plus bas depuis le 17 novembre

Les chiffres de la mobilisation de samedi, qu'ils émanent du ministère de l'Intérieur (12.000 personnes) ou des Gilets jaunes (35.000 personnes), sont les plus faibles depuis le début du mouvement. Mais dans plusieurs grandes villes, dont Lyon, la convergence avec la Marche pour le Climat empêche une lecture claire de la tendance.

Le mouvement s'essouffle. La petite musique souvent rabâché ressemble à une prophétie ce dimanche matin, alors que les chiffre de la mobilisation pour l'acte 28 du mouvement des Gilets jaunes, ce samedi sont les plus faibles depuis le début du mouvement. Le gouvernement annonce 12.000 manifestants dont 2100 à Paris, contre 35.000 selon le chiffre jaune. L'arsenal dissuasif policier n'y est peut-être pas étranger. A la mi-journée, la préfecture de police de Paris annonçait déjà 64 interpellations et plus de 5000 contrôles préventifs. Le Monde évoque aussi 18 interpellations à Amiens, la ville d'origine d'Emmanuel Macron, et de François Ruffin, proclamé capitale du mouvement. Entre 800 et 2000 personnes y ont défilés selon les chiffres officiels et jaunes.

Le jaune dissout dans le vert

A Lyon, comme à Strasbourg ou Toulouse, l'heure était à la convergence à la Marche pour le climat, qui a rassemblé 3000 personnes (chiffres préfecture) entre la Manufacture des tabacs et la Guillotière (lire ici). Le dispositif de sécurité avait été renforcé après l'explosion d'un colis piégé vendredi soir (lire ici). Quelques face à face tendus, ont été observés dans la capitale des Gaules. Cette convergence des luttes sociale et environnementales empêche une lecture claire de la tendance, même si la jauge Gilets jaunes semblait plutôt basse, à l'instar des quelques centaines de personnes seulement rassemblées les semaines précédentes. Les motards ont quant à eux organisé une opération escargot sur le périphérique dans la matinée.