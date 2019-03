Gilets jaunes à Lyon : 5 stations du métro A ne sont plus desservies

La situation est actuellement très tendue en Presqu’Ile lors de l’acte XVI de la manifestation des Gilets jaunes.

Depuis 16h et l’arrivée des manifestants à Bellecour, la station de métro n’est plus desservie.

Depuis 17h, la ligne A ne fonctionne plus qu’entre Vaulx-en-Velin La Soie et Foch. Les stations Hôtel de Ville, Cordeliers, Bellecour, Ampère et Perrache ne sont plus desservies.

Les trams T1 et T2 sont également perturbés.

Edit : Depuis 17h30, la station de métro Jean Macé, sur la ligne B, n'est également plus desservie.