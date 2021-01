Fuite de gaz en cours rue Saint-Jean dans le Vieux-Lyon

Un important dégagement de fumé lié à une fuite de gaz est en cours rue Saint-Jean dans le vieux Lyon. Le secteur a été bouclé.

Une intervention est en cours dans le Vieux-Lyon à cause d'une fuite de gaz sur la voie publique rue Saint-Jean. Un important dégagement noir émanant du sol a été observé, selon la police nationale, qui a mis en place un périmètre de sécurité entre la place de la Baleine et les 24 colonnes. Il est conseillé d'éviter le secteur et de ne pas gêner l'intervention des policiers et pompiers.