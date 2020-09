FIFA Ultimate Team : “Addictif”, “opaque”, une enquête ouverte à Lyon

Le parquet de Lyon a confirmé avoir ouvert une enquête sur le mode de jeu FIFA Ultimate Team (FUT) de la franchise FIFA éditée par Electronic Arts (EA) après le dépôt de plusieurs plaintes en France.

Poule aux œufs d'or d'EA, le mode de jeu FIFA Ultimate Team (FUT), qui propose de constituer la meilleure équipe en ouvrant des “packs” dont la valeur conditionne la probabilité de tomber sur l'un des meilleurs joueurs du jeu, sans aucune garantie pour autant, suscite de plus en plus de critiques dans le milieu du jeu vidéo de foot. Des packs récupérables avec de l'argent remporté en jouant normalement au jeu en ligne, ou en achetant des “points FIFA” avec une carte de crédit.

Selon le journal L'Equipe, le parquet de Lyon a confirmé avoir ouvert une enquête confiée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant FUT. En tout, onze plaintes ont été déposées en France pour dénoncer ce mode de jeu qui s'apparente à un jeu d'argent et qui a conduit certaines personnes à dépenser des centaines, voir des milliers d'euros, pour ouvrir ces “loot boxes”.

Selon les avocats d'une des victimes cités par le quotidien sportif, ces achats “compulsifs résultent d'un système de jeu conçu autour du hasard inséré dans un jeu vidéo classique de manière insidieuse et opaque, favorisant ainsi le développement de pratiques addictives en l'absence de toute information” pour les consommateurs. Actuellement, le mode Ultimate Team représente 28 % du chiffre d'affaires d'Electronic Arts.

La Belgique et les Pays-Bas ont interdit les loot boxes et donc l'achat en ligne de points pour ouvrir ces packs. D'après L'Équipe, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) assure pour le moment que ce mode de jeu ne fait pas partie des jeux d'argent même si elle reconnaît une forme “d'addiction” liée à ce système. “Nous pensons fermement que rien dans nos jeux ne constitue un jeu d'argent. FIFA Ultimate Team est un jeu où les joueurs utilisent la stratégie et la technique pour construire leur équipe virtuelle et participer à des matches avec celle-ci”, a répondu EA au quotidien.