Escrime : Manon Brunet, un espoir de médaille à Tokyo (reportage photo)

Un art et un combat. La pratique de l’escrime demande une grande agilité physique et mentale. Manon Brunet, qui fait partie des meilleures sabreuses mondiales, en sait quelque chose. "C’est un sport assez complet : c’est un duel, un combat, argue la Lyonnaise qui a débuté la discipline à l’âge de 8 ans au club de Rillieux-la-Pape. Il y a le côté physique, technique et tactique. Il y a énormément de respect, il faut saluer l’arbitre et l’adversaire avant et après chaque match. Il est essentiel de savoir se remettre en question et réfléchir. Il faut être malin. C’est un sport qui réunit le côté individuel et collectif." Manon Brunet qui, avant de s’épanouir avec un sabre à la main, s’est essayée à la danse et au taekwondo, ne renie en rien sa féminité.