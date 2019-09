En 2020, des Ouigo entre Lyon Part-Dieu et Paris gare de Lyon

Terminée la galère avec les trains Ouigo pour se rendre à Paris depuis Lyon. Les deux villes vont être reliées par les TGV à bas prix de la SNCF sans devoir aller à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ou Marne-la-Vallée.

À partir du 1er juin 2020, il sera possible de relier directement Paris en Ouigo depuis la gare de Lyon Part-Dieu. Jusqu'à présent pour prendre les TGV à bas prix de la SNCF, il fallait aller à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry (et ajouter le prix de la navette Rhônexpress pour ceux qui voulaient rester sur le réseau ferré), ou partir de la Part-Dieu mais arriver à Marne-la-Vallée (et donc finir en RER).

Selon nos confrères du Monde, Lyon va être la 5e grande ville TGV directement reliée au cœur de la capitale, après Bordeaux, Rennes, Strasbourg et Marseille. Trois allers-retours seront proposés par jour entre Lyon Part-Dieu et Paris Gare de Lyon. Ils devraient partir en heure creuse, tôt le matin, ou tard le soir. Les billets seront proposés à partir de 10 euros pour un adulte, 5 euros pour un enfant.

Avec Ouigo entre le centre de Paris et celui de Lyon, la SNCF espère marquer des points avant l'arrivée de l'ouverture à la concurrence. L'italien Trenitalia espère proposer ses trains entre les deux villes dès 2020. Si vis pacem, para bellum*.

*Si tu veux la paix, prépare la guerre