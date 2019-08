Deux grimpeuses de la région pour l'épreuve qualificative des JO de 2020

Escalade. Crédits : Cedric Meleard via Flickr

Deux grimpeuses de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont arrivées dans le top 20 aux championnats du monde d'escalade qui se tenaient cette semaine au Japon. Elles pourront donc disputer une dernière épreuve qui commence ce dimanche 18 août, conditionnant leur participation aux Jeux olympiques de 2020.

Les épreuves des championnats du monde d'escalade se succèdent depuis une semaine à Hachioji, au Japon. Si l'équipe de France ne s'est pas particulièrement fait remarquer jusqu'à présent, Anouck Jaubert a fait une percée dans l'épreuve de vitesse. La Stéphanoise de 25 ans, Iséroise d'adoption, a décroché la médaille de bronze ce samedi 17 août. Du côté des hommes, le Français Bassa Mawem n'a terminé que 13e.

Sur les trois épreuves combinées du championnat du monde (difficulté, bloc et vitesse), seuls les 20 meilleurs grimpeurs et les 20 meilleures grimpeuses seront qualifiés pour disputer une dernière épreuve dont les sept premières places sont un ticket pour les Jeux olympiques de 2020, toujours au Japon. Deux grimpeuses de la région seront de la partie : la Stéphanoise Anouck Jaubert ainsi que Julia Chanourdie, originaire de Haute-Savoie. Chez les hommes, un seul grimpeur français s'est qualifié, Mickael Mawem. Lors de cette dernière épreuve, les grimpeurs s'affronteront sur les trois mêmes épreuves que pour le championnat (difficulté, bloc et vitesse) mais cette fois-ci sur une seule journée. Les athlètes s'affronteront à partir du dimanche 18 août, jusqu'au 21 août.