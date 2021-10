Des manifestations et des embouteillages perturbent le trafic TCL à Lyon

Deux manifestations contre le pass sanitaire et des embouteillages près de Confluence perturbent grandement les TCL samedi 9 octobre après-midi.

Le réseau de bus est le principal touché par les manifestations dans le centre-ville et les embouteillages à Lyon Confluence. La reprise de tous les transports est estimée vers 20 heures.

Des perturbations liées aux manifestations dans le centre-ville

L70 : Les arrêts Brotteaux à Gare Part-Dieu Vivier Merle non desservis



C1 : Les arrêts Part-Dieu Jules Favre, Brotteaux ne sont plus desservi

C2 : Les arrêts Part-Dieu Jules Favre, Brotteaux ne sont plus desservis

C4 : Les arrêts de Saxe - Lafayette à Cité Internationale ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation. jusqu'à 20h

C6 : Les arrêts de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Brotteaux ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation.

C13 : La ligne circule uniquement de Grange Blanche à Part-Dieu Servient puis de Terreaux Tobie Robatel à Montessuy Gutenberg.

C18 : Les arrêts de Terreaux Tobie Robatel à Hôtel de Ville Louis Pradel ne sont plus desservis.

Des perturbations liées aux embouteillages à Lyon Confluence

C10 : Les arrêts de Pont de La Mulatière à Pont Gallieni Rive Droite ne sont plus desservis en direction de Bellecour Charité uniquement.

C20 : En direction de Bellecour Le Viste, les arrêts de Pont Kitchener Rive Droite à ne sont plus desservis. ne sont plus desservis. En direction de Fort du Bruissin, les arrêts de Bellecour Le Viste à Pont Kitchener Rive Gauche ne sont plus desservis.

L15 : Arrêts Pont de la Mulatière à Pont Gallieni RD non desservis

L40 : Direction Bellecour, les arrêts Feuillée à Bellecour non desservis. Direction Neuville, les arrêts de Bellecour à St-Paul non desservis . Reprise voyageurs Direction Neuville à l'arrêt Saint-Paul

L63 : Arrêts Musée des Confluences à C. Collonge non desservis