De très importants moyens de sécurité ont été déployés jeudi soir à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Il s'agissait en réalité d'un exercice de sécurité civile grandeur nature "avec plusieurs moyens de sécurité et de secours déployés en configuration réelle", dixit la Préfecture.

"Cet exercice s'inscrit dans une logique de prévention des crises de sécurité civile et publique, visant à vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité et à améliorer la coordination entre les services de l'Etat, les collectivités et les exploitants", précise la Préfecture du Rhône.