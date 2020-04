Déconfinement à Lyon : sports, musées, théâtres, cinémas, quelles règles le 11 mai ?

Même si le déconfinement doit avoir lieu le 11 mai en France, de nombreuses activités ne seront pas autorisées immédiatement.

Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé ce mardi les règles qui régiront le déconfinement en France. “Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du km et en respectant les règles de distanciation sociale. Il ne sera possible, ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contacts”, a-t-il déclaré.

Les parcs et jardins publics ne pourront ouvrir que dans les départements où le virus ne circule pas de manière active. Les plages seront fermées au moins jusqu'au 1er juin tout comme les salles des fêtes et polyvalentes.

Concernant les activités culturelles, les médiathèques, les bibliothèques et les petits musées pourront rouvrir. “A contrario, les grands musées, cinémaS, théâtres, salles de concert ne pourront pas rouvrir”, a précisé Édouard Philippe. “Les événements qui regroupent plus de 5000 participants (...) ne pourront se tenir avant septembre”, a-t-il ajouté.

Les saisons de Ligue 1 et Top 14 notamment ne pourront donc aller à leur terme.