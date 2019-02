Danse : le Pockemon Crew nous invite à relever la tête

#Hashtag 2.0, le dernier succès du Pockemon Crew, s’intéresse aux réseaux sociaux… et nous replonge dans la réalité. À voir (voire, revoir) à Vénissieux ce vendredi.

Mené par Riyad Fghani depuis 1999, le Pockemon Crew est aujourd’hui la compagnie la plus titrée au monde dans l’univers très fermé des battles, demeurant également le seul collectif à n’avoir pas tranché entre la rue et les battles et la scène et la chorégraphie. Plusieurs spectacles ont jalonné leur parcours ; le théâtre de Vénissieux nous donne l’occasion ce vendredi de voir (ou revoir) leur dernier succès, #Hashtag 2.0. La pièce s’empare d’un phénomène de société, celui des réseaux sociaux, véritable prothèse des temps modernes qui nous empêche de regarder le monde autour de nous et nous fait croire que notre identité passe par nos tweets et nos likes. Riyad Fghani se risque à transcrire en danse un espace émotionnel faisant appel à nos cinq sens, à la perception, à la sensibilité, et nous replonge dans la réalité. Mixant acrobaties et passages narratifs, la danse n’est rien d’autre qu’une invitation à relever la tête pour se reconnecter à l’autre et sourire aux vraies rencontres.

Pockemon Crew / #Hashtag 2.0 – Vendredi 8 février à 20h au théâtre de Vénissieux

[Article extrait du supplément Culture de janvier de Lyon Capitale]