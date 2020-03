Coronavirus : la foire de Lyon de nouveau reportée

Déjà décalée du 16 au 24 mai, la foire de Lyon n'aura finalement pas lieu à ces dates en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les organisateurs de la foire de Lyon ont annoncé un nouveau report de l'événement ce mardi sur leur compte Facebook. En effet, le rassemblement qui devait avoir lieu en mars avait déjà été décalé du 16 au 24 mai. Finalement, la foire ne pourra avoir lieu à cette date. “Dans le contexte actuel, cette date n’est plus envisageable. Nous sommes en train d’étudier toutes les possibilités et nous vous communiquerons d’ici mi-avril les nouvelles dates de la Foire 2020”, ont écrit les organisateurs. De nouvelles dates seront annoncées “le plus tôt possible”.