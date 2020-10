Coronavirus à Lyon : une 2e vague bientôt au niveau de la 1re (graphique)

Le très mauvais bilan Covid-19 de ce mardi soir laisse entrevoir un retour à la situation du printemps dans les hôpitaux de la région.

La progression de la pression hospitalière retrouve actuellement des niveaux plus connus depuis le printemps dernier et la première vague d'épidémie de coronavirus. Ce mardi, 453 hospitalisations ont été enregistrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dont 178 dans le Rhône. Du jamais vu depuis le déconfinement. Dans les services de réanimation, 53 malades ont été admis dans la région et 16 dans le Rhône. Pour le moment, les niveaux de pression hospitalière dans l'ensemble des services sont donc à 77,4 % du niveau atteint au printemps et de 43,42 % en réanimation.