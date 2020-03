Coronavirus à Lyon : quelles règles pour les contrôles techniques ?

Plusieurs mesures ont été annoncées par le ministère de la transition écologique et solidaire concernant les contrôles techniques pour les véhicules légers, mais aussi les poids lourds.

Élisabeth Borne la ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé plusieurs mesures concernant le contrôle technique pour les véhicules. Pour les véhicules légers, une tolérance de 3 mois est accordée pour effectuer le contrôle technique. Une tolérance valable pour les contres visites. Les personnes dans ces situations ne seront donc pas obligées de sortir de chez elles pour réaliser ces contrôles. Par ailleurs, les centres de contrôle technique sont autorisés à ouvrir dans le respect des mesures sanitaires nécessaires.

Enfin, concernant les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules poids lourds, cette tolérance sera de 15 jours et non de trois mois.