Coronavirus à Lyon : le nombre d'admissions en réanimation au plus bas (graphique)

Seules deux admissions en réanimation de patients Covid-19 ont eu lieu dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France sur les données hospitalières liées au coronavirus, le nombre de nouvelles admissions ce mercredi en réanimation dans la région est à son plus bas niveau depuis plus de deux mois. En effet, dans la région, deux nouveaux patients ont été admis dans un service de réanimation/soins intensifs. Ils étaient 117 en une journée le 30 mars au plus fort de la crise.

Dans le département du Rhône, une seule nouvelle admission a été constatée dans ces services qui accueillent les cas les plus graves. Par ailleurs, aucun décès n'a été constaté hier