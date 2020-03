Coronavirus à Lyon : L'Open Parc reporté, voire annulé

Gilles Simon (à droite) et Dominic Thiem (à gauche) lors de la finale de la deuxième édition de l’ATP de Lyon. ©R.Lopez

Le tournoi de tennis lyonnais a été suspendu a annoncé l'ATP.

Dans un message publié mercredi, les organisateurs de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé la suspension du tournoi qui devait avoir lieu en mai. “Après un examen attentif de la situation, et en raison de l'épidémie actuelle de COVID-19, l’ATP et la WTA ont pris la décision de suspendre tous les tournois sur terre battue ayant lieu ce printemps”, ont-ils écrit. Cette mesure concerne les tournois de Madrid, Rome, Strasbourg, Rabat, Munich, Estoril, Genève et Lyon.

“Les différentes dates de retour des tournois restent inconnues pour le moment”, indiquent les organisateurs. Les places achetées seront remboursées. “Nous reviendrons vers vous très rapidement avec les modalités à suivre”, ont-ils conclu.