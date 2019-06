Dès ce mercredi matin, des contrôles de police sont organisés sur Lyon et Villeurbanne pour vérifier que la circulation différenciée est respectée. Que risquent ceux qui circulent dans Lyon et Villeurbanne avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette ?

La circulation différenciée est mise en place à Lyon depuis ce mercredi 26 juin. Alors que la ville est touchée par un important épisode de pollution à l'ozone, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 ont le droit de circuler dans Lyon. Plusieurs contrôles ont été effectués dès ce mercredi par les policiers, que ce soit dans le 2e arrondissement, 7e, 8e ou 9e. Ils devraient continuer toute la semaine, jusqu'à ce que la circulation différenciée soit levée.

Les conducteurs de véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette qui ne respecteraient pas l'interdiction risquent une amende de 68 euros (véhicules légers), voire 135 euros (poids-lourd). Par ailleurs, ils seront invités à garer leur véhicule et continuer à pied.

Si vous n'avez pas encore de vignette et que votre véhicule fait partie de la catégorie autorisée, il est possible d'en commander une dès ce soir sur le site Internet dédié (voir ici). Le prix de la vignette est de 3,62 euros avec les frais de port. Il sera possible d'obtenir immédiatement un récépissé. Selon la préfecture "il pourra être présenté en cas de contrôle".