Bus, trams, métro : les perturbations pour la finale de la CAN à Lyon

Dans le centre-ville de Lyon, des lignes de bus de tramway et une station de métro vont être déviées ou fermées vendredi soir dans la soirée lors du match opposant le Sénégal et l'Algérie.

Vendredi 19 juillet dans la soirée, la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) entre le Sénégal et l'Algérie va engendrer des perturbations dans le secteur de la Guillotière et sur les quais de Rhône. Selon les TCL, “de nombreuses lignes pourraient être déviées ou limitées à partir de 19h00 jusqu’à la fin de service.

Sont notamment concernés :

Bus C2, C3, C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C18, C20, C25, 7, 9, 15, 16, 19, 33, 35, 37, 40, 52, 62, 67, 70 et S6

Tramways T1, T2 et T4

Station métro Guillotière

Ces perturbations vont notamment être engendrés par le périmètre de sécurité annoncé mercredi par la préfecture du Rhône. (voir ci-dessous)