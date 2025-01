Bron : après deux refus d'obtempérer, un conducteur sous l'emprise de stupéfiants arrêté

Photo d’illustration police nationale. (Photo Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un homme de 23 ans a été interpellé le 14 janvier à Bron après avoir refusé à deux reprises d'obtempérer. Il a été présenté ce jeudi 16 janvier au parquet de Lyon.

C'est au cours d'une patrouille sur le boulevard périphérique Laurent Bonnevay que les policiers repèrent le 14 janvier 2025 à 23h20 un homme roulant à très vive allure en direction de Villeurbanne. Décidant alors de contrôler le véhicule, le conducteur refuse d'obtempérer et parvient à semer les policiers.

Les forces de l'ordre, qui découvrent que le véhicule appartient à un jeune homme habitant à Bron décident alors de mettre en place une surveillance à son domicile. Quelques heures plus tard, alors que le suspect rentre chez lui avec son véhicule, il est à nouveau repéré par les policiers qui parviennent à l'intercepter malgré une nouvelle tentative de fuite.

Le conducteur qui se montre particulièrement agressif et violent envers les forces de l'ordre est finalement placé en garde à vue. Agé de 23 ans, il est défavorablement connu des services de police et refuse la vérification de son imprégnation alcoolique et tous prélèvements pour un dépistage de stupéfiant. Une forte odeur de cannabis émanait pourtant du véhicule lors de son interpellation.

Le suspect a été présenté ce jeudi 16 janvier au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.