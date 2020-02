Avant Lyon : un radar "double face" sur la M6 ex-A6

Près de Lyon, un nouveau radar a été installé sur la M6 ex-A6. Il remplace un ancien modèle et apporte quelques différences.

Le radar de troisième génération à Écully sur la M6 (ex-A6) avait été démonté fin février. Situé dans la descente vers Fourvière, il vient d'être remplacé par un nouveau type de radar "double face". Ce modèle "discriminant" est en mesure de faire la différence entre camion et voiture. Il flashe les automobilistes dépassant les 70 km/h en direction de Lyon / Marseille (et cela dans un seul sens). En avril 2019, la vitesse de l'ancien radar avait été abaissée de 20 km/h, il se déclenchait auparavant à 90 km/h.

Il est appelé "double face", car il est en mesure de flasher par l'arrière, mais aussi par l'avant. Il réalise ainsi une photo du visage du conducteur, ce qui rend les contestations ou la désignation d'un autre automobiliste plus difficile. La petite excroissance présente sur son sommet est un capteur "LIDAR" pour identifier plus facilement la voie de circulation d'un véhicule qui dépasserait la limitation de vitesse et bien faire la différence entre voiture et camion. Il contrôle ainsi toutes les voies en direction de Lyon.

Toujours en direction de Marseille, une fois le tunnel passé et les conducteurs arrivés sur la M7 (ex-A7), ces derniers retrouvent également un autre radar qui lui n'a pas bougé : celui avant le pont de la Mulatière. Depuis l'été 2019, sa vitesse a été également abaissée. S'il flashait avant à 70 km/h, désormais, il se déclenche à partir de 50 km/h.