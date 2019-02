Auvergne-Rhône-Alpes : la grippe a déjà fait 150 morts 

En France, 1100 décès ont été imputés à la grippe depuis le début de l'hiver, dont 150 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier bulletin de surveillance épidémiologique en Auvergne-Rhône-Alpes de Santé Publique France, l'épidémie de grippe s'intensifie dans la région et a déjà causé près de 150 décès. Des décès qui touchent majoritairement des personnes âgées de 75 ans et plus. En France, l'épidémie a fait 1 100 morts depuis le début de la surveillance.

Selon le dernier bulletin du réseau Sentinelles, les cas de grippe ont explosé durant la semaine 5 de l'année (28 janvier et le 3 février) en Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux d'incidence a atteint 680 cas pour 100 000 habitants contre 339 la semaine précédente.