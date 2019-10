A7 coupée en direction de Lyon, c'est encore la pagaille en ville

La circulation automobile est très difficile ce mardi soir à Lyon, à la suite de la manifestation des agriculteurs. L'A7 est coupée en direction de Lyon, l'ensemble des axes routiers sont saturés.

La manifestation des agriculteurs à Lyon perturbe toujours la circulation automobile dans la ville. Ce mardi, c'est la pagaille à tous les niveaux. La circulation est coupée sur l'A7 en direction de Paris, à hauteur du quai Perrache. L'accès à Lyon-centre est fermé, pour une durée indéterminée. Celui vers le tunnel de Fourvière peut être concerné en fonction de l'évolution de la situation. Une partie du cortège se rend vers le sud de Lyon, ralentissant le trafic dans cette direction du côté de la Mulatière.

Les quais du Rhône sont toujours fermés rive gauche entre le pont Morand et le pont Wilson, il est impératif d'éviter le secteur pour ne pas se retrouver bloqué dans les importants bouchons qui se sont formés à proximité. En rive droite, le trafic est également saturé. De manière générale, la congestion est présente sur l'ensemble des axes de l'agglomération ce mardi soir. Les bus du réseau TCL peuvent également être impactés par ces ralentissements. Le plus simple reste encore de se reporter sur les Vélo'v pour éviter de devoir attendre de longues minutes dans les bouchons. Dans la mesure du possible, mieux vaut reporter tout déplacement en voiture ce mardi soir.