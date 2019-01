À Paris et à Lyon, la banque Rothschild ciblée par des Gilets Jaunes

Pour la deuxième fois depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, la banque Rothschild de la rue Auguste Comte a été ciblée pour une action de protestation ce mercredi. La veille, une poignée de Gilets Jaunes se rendaient également à l'un des sièges de la banque d'affaires dans le 8e arrondissement de Paris.

Entre 25 et 30 Gilets Jaunes se sont rendus devant l'agence de la banque privée Edmond Rothschild Corporate ce mercredi, rapportent nos confrères du Progrès. Sur le bitume de la rue Auguste Comte, ils ont inscrit à la bombe rouge "Rothschild Rends l'argent". L'un d'eux expliquait le choix de cette banque - qu'Emmanuel Macron a intégré comme banquier d'affaires en 2008 - comme "symbolique" de la "haute finance". L'établissement avait déjà fait l'objet d'un rassemblement de Gilets Jaunes le 29 décembre dernier. Annoncée sur les réseaux sociaux, l'action de ce mercredi avait été repérée en amont par les forces de l'ordre, qui avaient mobilisé deux fourgons de police tôt dans la matinée. L'entrée des employés de la banque a ainsi été filtrée dans le calme avant que les Gilets Jaunes ne se rendent devant la banque Palatine sur la place des Cordeliers. La veille à Paris, une poignée de Gilets Jaunes se rendaient également à l'un des sièges de Rothschild et appelaient à maintenir une "pression psychologique et pacifiste" sur une banque pointée pour appartenir à "l'antre du problème".