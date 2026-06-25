Mercredi 24 juin, un enfant de six ans a dû être transporté à l'hôpital après avoir été violemment percuté par un cycliste à Tarare.

Mercredi 24 juin, un enfant de six ans a été percuté par un vélo avenue Edouard Herriot, sur la commune de Tarare. Selon le Progrès, l'enfant aurait été percuté de plein fouet, alors qu'il traversait à un passage piéton avec sa grand-mère.

Atteint d'un traumatisme crânien et d'une blessure au coude, il a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron.

Le cycliste impliqué est un quinquagénaire, habitant de Tarare. Le test de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants s'est avéré négatif. Il a également été transporté à l'hôpital pour des contusions et une douleur à l'épaule.

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