Actualité
Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : un enfant renversé par un vélo sur un passage piéton

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 24 juin, un enfant de six ans a dû être transporté à l'hôpital après avoir été violemment percuté par un cycliste à Tarare.

    Mercredi 24 juin, un enfant de six ans a été percuté par un vélo avenue Edouard Herriot, sur la commune de Tarare. Selon le Progrès, l'enfant aurait été percuté de plein fouet, alors qu'il traversait à un passage piéton avec sa grand-mère.

    Atteint d'un traumatisme crânien et d'une blessure au coude, il a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron.

    Le cycliste impliqué est un quinquagénaire, habitant de Tarare. Le test de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants s'est avéré négatif. Il a également été transporté à l'hôpital pour des contusions et une douleur à l'épaule.

    Lire aussi : Le jeune footballeur victime d'une noyade à Villeurbanne est mort

    à lire également
    Le département du Rhône veut renforcer les circuits courts pour alimenter les cantines

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : un enfant renversé par un vélo sur un passage piéton 09:24
    Le département du Rhône veut renforcer les circuits courts pour alimenter les cantines 08:50
    Le jeune footballeur victime d'une noyade à Villeurbanne est mort 08:22
    Les écologistes de la Région attaquent Wauquiez en justice pour "détournements de fonds publics" 08:01
    Région des Lumières : des spectacles sons et lumières projetés dans des communes de la région cet été 07:47
    d'heure en heure
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Lyon soleil
    Un jeudi toujours aussi caniculaire, jusqu'à 40 degrés attendus à Lyon 07:21
    Logement social : "Certains locataires se retrouvent avec des rappels de plus de 2 900 euros" 07:00
    Le Poulet du Bourbonnais AOP prévoit de doubler sa production d'ici 2027 24/06/26
    Lyon: Grégory Doucet estime que "ça fait des années qu'on prend du retard" pour adapter le pays à la canicule 24/06/26
    Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier attaqué par un détenu avec un stylo 24/06/26
    L’alerte rouge canicule activée dans la Loire : troisième département d’Auvergne-Rhône-Alpes concerné 24/06/26
    .
    Regus ouvre un espace de travail à Fontaine le 1er juillet 24/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut