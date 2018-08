Lyon émerge sur la scène culinaire internationale

La ville est-elle en passe de devenir un hot spot de la scène culinaire internationale ? Néo-primitivistes, super-naturels, qui sont les nouveaux chefs ? Quelles sont les lignes de force de la cuisine contemporaine lyonnaise ? À l’occasion du Lyon Street Food Festival, qui va mettre à table mi-septembre plus de 20 000 personnes, Lyon Capitale s’attache à comprendre le paysage culinaire actuel, dont l’effervescence témoigne du dynamisme d’ensemble de la métropole lyonnaise.

“Bouffe Instagram”

“First we eat, then we do everything else.” La formule de MFK Fisher, évoquant la cuisine française, pourrait s’appliquer à merveille à celle de Lyon, tant le bien-manger frise l’idolâtrie au pays des “gueules”. À table ! La messe est dite. Aujourd’hui, la cuisine a remplacé le sexe, la drogue et la religion. “Après la gloire des stars, celle des créateurs, des top models, des footballeurs, des bébés des tops… ce sont les cuisiniers qu’on encense. La cuisine portée aux nues va-t-elle être la religion du XXIsiècle ? Se nourrira-t-on un jour selon les codes couleur établis par un gourou des plaisirs gustatifs ? Les chefs sont-ils nos nouveaux papes ?” questionne la plasticienne et scénographe Martine Camillieri. “L’identité d’une civilisation, ce n’est plus sa religion, c’est sa cuisine, répond le philosophe Robert Redeker. Longtemps, la religion a guidé les Français. Aujourd’hui, à l’heure où la religion n’est plus le moteur de notre civilisation, la cuisine a remplacé cette dévotion.” Une folie culinaire semble s’être emparée de la planète, dont les foodistassont les stigmates. “Nous avons fait de la cuisine une pop celebrity”, écrit Chris Cechin, ex-producteur de la série Munchies, sur la chaîne Vice.