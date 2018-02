Trail givré de Montanay : un début de saison cafi d'élites

Trail de reprise de saison, 4e étape du circuit du Trail Tour National 2018, le Trail givré de Montanay se court dimanche 4 février. Avec la présence de quelques grosses pointures.

C'est l'une des épreuves les plus relevées du Trail Tour National (TTN) catégorie "trail court". L'attestation vient du club du Val de Saône Athlétisme, organisateur de l'événement.

Pour cette 19e du Trail givré de Montanay, les élites sont effectivement de sortie pour la reprise de la saison.

Chez les filles, la championne de France de trail court en titre, Céline Lafaye, a confirmé, jeudi dernier, sa présence. Elle tentera de conserver son avance sur sa dauphine, Anaïs Sabrié. Il faudra aussi compter sur Julie Roux, 3e au Challenge Skyrunning l'année dernière et Marie Peyraud, 1re de la Saintexpress 2017.

Chez les hommes, le récent vainqueur de la SaintéLyon, qui plus est champion de France de trail court et champion du Rhône de cross court, Emmanuel Meyssat, tentera de monter sur la première marche du podium, après ses victoires de 2016 et 2011 à Montanay.

Il aura à faire avec d'autres grosses pointures, à l'instar de Renaud Jaillardon, champion de France de montagne 2015 et double vainqueur du Trail givré, d'Arnaud Bonin, actuel détenteur du titre en 1h24, de Yoann Stuck, récent 3e de l'Hivernale des Templiers et vainqueur de la récente Foulée des Monts d'Or, de Thibault Garrivier, vice-champion en titre de trail court, 6e du marathon du Mont-Blanc 2017, de Nicolas Tondu, actuel vainqueur du Trail Haute Azergues, d'Édouard Laudier, vice-champion de France de skyrunning 2017, de Ludvik Fernandes, 10e au scratch TTN ou encore de Sébastien Bertrand, 2e de la dernière Saintexpress.

Une édition givrée ou boueuse ?

Derrière dans le peloton, ils seront pas moins de 900 trailers à prendre le départ du 23 km, dimanche à 9h15. "Le parcours est assez roulant, reconnaît Éric Giraud, l'un des organisateurs du Trail givré de Montanay. On a, au final, assez peu de dénivelé, excepté le vallon du ruisseau des Échets. Mais par contre, quand il a plu, le parcours devient très gras et beaucoup plus technique." Selon les prévisions de www.meteo-lyon.net, le temps sera sec, plutôt nuageux et froid. Les organisateurs annoncent, quant à eux, des températures négatives et quelques flocons en prime. À bon entendeur...

Note : Lyon Capitale fera un compte rendu embedded du Trail givré de Montanay. À suivre donc...