Rugby: le Lou termine par une lourde défaite à Grenoble

Pour son dernier match de la saison, le Lou affrontait le FC Grenoble Rugby, déjà relégué en Pro D2, samedi soir au stade des Alpes. Une rencontre qui a largement tourné à l'avantage des Isérois, qui ont soigné leur dernier match devant leur public, 53-21. Le Lou termine 10e de Top 14.

© Marc Galaor / LOU Rugby LOU Rugby face à Grenoble

Pierre Mignoni avait décidé d'aligner une équipe bis pour cette "der", malgré l'infime espoir de se qualifier pour les phases finales. Le coach a fait le choix de titulariser tous les partants. Mapusa, Paulino, Tison, Figuerola, Potgieter, Romanet, Bonnefond, Clunies-Ross et Porical étaient ainsi sur le terrain du stade des Alpes pour un dernier match de gala qui donnera au total 10 essais.

Dores et déjà assurés de jouer la saison prochaine en Pro D2, les Grenoblois ont inscrit 7 des 10 essais de la rencontre. Tout avait pourtant bien commencé pour le Lou, qui inscrivait un essai dès la première minute par l'intermédiaire de Mapusua, transformé par Porical. Ces 7 points seront les seuls marqués par les Rouge et Noir dans cette première période. Offensifs, les Isérois inscrivaient 3 essais pour porter leur avantage à 27-7 à la pause.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont assuré le spectacle avec 6 essais en 16 minutes, dont deux inscrits par les Lyonnais Clement et Kaabeche. Au final, c'est une raclée qu'encaissent les Lyonnais pour ce dernier match de Top 14. Une défaite anecdotique quand on sait que l'objectif de début de saison était de se maintenir. Un défi réalisé de belle manière. Les coéquipiers de Frédéric Michalak terminent à la 10e place au classement, et pourront jouer la saison prochaine dans le plus haut niveau national.