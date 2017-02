Rugby : Lyon s'incline lourdement à Pau (38-15)

Après une bonne entame, le Lou a complètement cédé en fin de première mi-temps face à des Palois supérieurs dans tous les domaines.

@PHOTOPQR/LA PROVENCE/ MAXPPP Pierre Mignoni, futur entraîneur principal du LOU Rugby

Séance de rattrapage. Le Lou jouait ce samedi midi à Pau un match en retard de la 16e journée, qui avait été annulé pour cause de pelouse gelée. Les hommes de Pierre Mignoni avaient l'occasion de revenir sur le Stade Français (11e) et Brive (10e) en cas de résultat favorable. Mais en dépit d'une bonne entame, les Lyonnais se sont lourdement inclinés, encaissant cinq essais.

Deux semaines après le succès de Gerland face au Racing 92, les Lyonnais entrent bien dans leur match. Ce sont eux qui ouvrent la marque sur un essai de Tobby Arnold, qui fait admirer sa pointe de vitesse au passage. 7-0 dès la 7e minute de jeu. Mais les Palois se ressaisissent immédiatement et recollent au score dans la foulée grâce à un essai de l'ailier fidjien Ratuvou transformé par Colin Slade. Le LOU repasse devant à la 17e minute, au bénéfice d'une pénalité convertie par Porical (7-10).

Dès lors, le score des hommes de Pierre Mignoni ne bougera plus pendant près d'une heure de jeu (55 minutes). Jusqu'au deuxième essai lyonnais, inscrit par Nalaga à la 72e. Et il est alors déjà bien trop tard.

Trois essais en 15 minutes

Car le Lou sombre dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps, encaissant trois essais en un quart d'heure. Les hommes de Pierre Mignoni sont dépassés par la vitesse et l'impact Palois. Piqués dans leur orgueil et acculés dans leur 22 mètres les Lyonnais, nerveux, sont pénalisés à plusieurs reprises et ne parviennent à se dégager. Ils accusent un retard de 18 points (28-10) à la pause.

Remobilisés au sortir des vestiaires les joueurs lyonnais reviennent sur le terrain avec de meilleures intentions, mais ne parviennent à concrétiser leurs temps forts. Avant cet essai de Nalaga à la 72e donc. C'est finalement Daubagna qui clôt la marque en transformant un dernier essai palois de Fumat (78e). 38-15 score final et 5 essais à 2 en faveur de Pau, qui marque le point du bonus offensif, passe devant Toulouse au classement et se retrouve à une sixième place synonyme de qualification en phase finale.

Le LOU stagne à la 12e place, accusant toujours un point de retard sur le Stade Français et trois sur Brive. Le premier relégable, Grenoble, est à 10 longueurs. Après le déplacement à Toulon la semaine prochaine, les réceptions de Montpellier puis du Stade Français devraient donc être des rencontres charnière dans la saison lyonnaise.