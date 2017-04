Rugby : Les All Blacks bientôt à Lyon ?

sLors de sa tournée d’automne en France, l’équipe de France jouera à deux reprises face à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre est prévue au Parc OL.

© MARTY MELVILLE / AFP Les All Blacks durant le célèbre Haka

La dernière fois que les Bleus sont venus jouer dans le Rhône, c’était le 11 novembre 2006 à Gerland, déjà face aux Néo-Zélandais qui s’étaient largement imposés 47 à 3. Théâtre des dernières finales de Champions Cup et de Challenge Cup en mai 2016, le Parc OL pourrait de nouveau accueillir un match de rugby entre la France et les All Blacks l’automne prochain.

Si cette rencontre devait se dérouler initialement au Stade Vélodrome de Marseille, nos confrères de la Provence ont indiqué que Lyon et son Parc OL devraient finalement accueillir cette rencontre de gala. Toutefois, rien ne semble acté, car la Fédération néo-zélandaise doit donner sa réponse quant à une éventuelle disponibilité pour disputer ce match, indique le site spécialisé Rugbyrama.fr.

L’équipe de France de Guy Novès aura dans tous les cas un programme chargé lors de sa tournée d’automne. Après un premier choc contre les All Blacks, le 11 novembre, les Bleus affronteront l’Afrique du Sud le 18 novembre puis le Japon la semaine d’après.