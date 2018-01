LOU : Sébastien Bruno nommé entraîneur adjoint du XV de France

Sébastien Bruno, l'entraîneur des avants du LOU a été choisi comme entraîneur adjoint en charge de la mêlée de l'équipe de France de rugby lors du prochain tournoi des 6 nations.

© FFR Jean-Baptiste Élissalde, Sébastien Bruno et Julien Bonnaire

L'annonce était attendue, c'est désormais officiel. L'entraîneur des avants du LOU, Sébastien Bruno a été choisi pour épauler le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Jacques Brunel. Le Lyonnais s'occupera du secteur de la mêlée tandis qu'un autre ancien joueur du Lou, Julien Bonnaire, le natif de Bourgoin-Jallieu, aura en charge le secteur de la touche. L'annonce a été faite par la FFR sur son compte Twitter. En plus des deux entraîneurs des avants, Jean-Baptiste Élissalde a été choisi pour entraîner les arrières du XV de France.

Pour le moment Sébastien Bruno a été mis à disposition seulement pour le prochain tournoi des 6 nations qui débutera le 3 février prochain par un match contre l'Irlande au Stade de France. La liste des joueurs sélectionnés sera annoncée le 17 janvier. Durant le tournoi, le Lou pourra compter sur l'entraîneur de touche Karim Ghezal pour remplacer Sébastien Bruno. "Karim va devoir en faire un peu plus, comme tous les membres du staff, et peut-être que David Attoub, qui n'a pas beaucoup joué cette année, va essayer de prendre ses galons d'entraîneur. Il a envie de passer ses diplômes, c'est peut-être l'occasion de montrer qu'il peut aider sur la mêlée aussi", a déclaré le président du Lou, Yann Roubert au micro de Canal +, à la mi-temps du match entre le LOU et Pau.