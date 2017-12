À Toulon, le Lou concède une 4e défaite consécutive (39-11)

Leaders au début du mois de novembre, les rugbymens lyonnais pourraient être chassés du podium par le Racing, qui joue ce dimanche.

THIERRY ZOCCOLAN / AFP Pierre Mignoni

Que ce bloc de matchs fut difficile pour Lyon. Après s'être incliné contre Toulouse, Clermont et La Rochelle ces dernières semaines, le Lou rencontrait ce samedi un nouveau cador du championnat de France. Et à Toulon, les hommes de Pierre Mignoni ont encore été battus (39-11). Leader début novembre, le club rhodanien pourrait être chassé du podium ce dimanche, si le Racing Métro parvient à glaner au moins un point contre le Stade Français.

"Le rugby est un sport d'évitement", rappelait Fabien Galthié aux joueurs français en déroute il y a une semaine. Pourtant c'est un jeu de démolition façon Panzer qui a permis à ses Toulonnais, fidèles à leur réputation, de s'imposer ce samedi. A l'image d'un Bastareaud bulldozer qui traine ses adversaires jusque dans l'en-but pour le premier essai, peu avant le quart d'heure de jeu. Le déficit de puissance à l'impact du Lou fut criant, et le flair lyonnais aperçu en début de saison sapé par les assauts de la défense toulonnaise.

Repoussés, étouffés, les Lyonnais n'ont pu avancer face à un RCT tancé par son président Mourad Boudjellal ces derniers temps, et intraitable ce samedi. Les Lyonnais se sont cassés les dents sur la défense rouge et noire. Lyon parvient pourtant à inscrire un essai en fin de rencontre, le seul en deux matchs, par Gill, là encore accroché par deux Toulonnais. Les Varois s'imposent 39-11 et, bien que 7e, reviennent à deux longueurs du Lou, 3e, avant le match entre le Stade Françaios et le Racing.

Avec cette 4e défaite sur le bloc de cinq match qui s'achève, le Lou poursuit donc sa mauvaise série. Le prochain bloc s'ouvrira par un déplacement, le week-end de Noël, à Montpellier, dauphin de La Rochelle. Pas l'idéal pour enrayer cette mauvaise passe.