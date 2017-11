OL : le Lyonnais Lucas Tousart intéresse la Juventus de Turin

Le jeune milieu de terrain de la génération 1997 intéresse le sextuple champion en titre de Série A, selon la presse transalpine.

Après ses coéquipiers, le public lyonnais et le sélectionneur de l'équipe de France espoir, Lucas Tousart séduit désormais à l'étranger. D'après le journal sportif transalpin Tuttosport, la Juventus de Turin, vainqueur des six derniers championnats d'Italie, s'intéresse au jeune Lyonnais, devenu un pilier du milieu de terrain de de Bruno Genesio. Son profil plairait aux dirigeants turinois, qui pourraient tenter une approche, après avoir échoué à attirer Corentin Tolisso l'été dernier. Reste que le joueur de 20 ans est lié jusqu'en 2020 à l'Olympique lyonnais. Et qu'il ne compte pas quitter le club de sitôt, comme il le confiait récemment à notre site partenaire Olympique et Lyonnais.