OL – Toulouse (2-0) : Lyon s’impose grâce à un doublé de Memphis

[Article paru sur Olympique & Lyonnais] Grâce à un doublé de Memphis en première période, l’OL s’est imposé contre Toulouse (2-0), dimanche soir. Le club Rhôdanien revient à deux points de l’OM et de la 3e place.

Une première mi-temps jouée sur un rythme effréné, et pratiquement plus rien. Grâce à 45 premières minutes de très bonnes factures et un doublé de Memphis (23e, 43e sp), l’OL a assuré l’essentiel en s’imposant contre Toulouse (2-0), dimanche soir. Une victoire qui permet au club rhodanien de revenir à deux points de l’OM et de la troisième place. Face à une faible équipe toulousaine, Lyon a alterné le très bon et le médiocre, au cours d’une partie qu’il a globalement maîtrisée. Anthony Lopes a quand même dû s’employer à plusieurs reprises (50e, 79e, 80e), pour maintenir l’avantage lyonnais acquis durant un premier acte marqué par l’énorme activité d’Houssem Aouar, passeur décisif sur le premier but de Depay. Omniprésent, le jeune milieu de terrain a manqué de réalisme et de lucidité pour s’offrir un but qu’il aurait mérité (14e, 15e, 80e, 90e+1). L’Olympique lyonnais, qui a perdu Maxwel Cornet sur blessure (37e), reste dans la course pour la troisième place.