OL : Marcelo Guedes a signé pour trois ans

Sixième recrue de l'OL cet été, le brésilien Marcelo Guedes arrive en tant que joueur expérimenté et apprécié du public. Son arrivée devrait aussi provoquer quelques départs.

©nikontino Marcelo Guedes

Jeudi, Marcelo Guedes dévoilait sur son compte Instagram les premiers pas de sa nouvelle vie dans la capitale des Gaules. Une ville que sa famille avait pu découvrir il y a quelques mois lors du quart de finale aller entre Lyon et Besiktas en Europa League, un match durant lequel le défenseur brésilien avait tapé dans l’oeil de Bruno Genesio et de son staff. Hier, l’ancien coéquipier de Memphis au PSV Eindhoven a paraphé un contrat de trois saisons en faveur de l’OL. Présenté Lundi prochain (15h45), son transfert devrait provoquer plusieurs mouvements dans l’arrière-garde lyonnaise.

Seulement deux places à prendre

Personne ne peut connaître, à ce moment de la préparation, la composition de la future charnière centrale. Toutefois, Marcelo possède une longueur d’avance en débarquant avec un statut de "taulier" et de joueur expérimenté en Europe. L’enfant de São Vicente au Brésil vient de remporter deux championnats en deux saisons en Turquie avec Besiktas. Son profil pourrait être complémentaire avec Jérémy Morel, Emmanuel Mammana et Nicolas Nkoulou, des joueurs bien plus à l’aise techniquement et au niveau de la relance. Au rayon des départs, les dossiers Mapou Yanga Mbiwa et Nicolas Nkoulou n’avancent pas. Mouctar Diakhaby lui, plait en Italie et notamment à l’Inter, mais son avenir se trouve à Lyon. Pisté par Liverpool, Emmanuel Mammana devrait lui aussi rester la saison prochaine entre Rhône et Saône.

Mammana et Diakhaby en progression

L’OL aura donc le choix pour composer sa charnière. Bruno Genesio tâchera de trouver l’équilibre défensif qu’il recherche depuis le départ de Samuel Umtiti à Barcelone. Considéré comme un futur top défenseur, Emmanuel Mammana devrait avoir davantage de temps de jeu pour sa deuxième saison en France. Mouctar Diakhaby, très apprécié par le staff lyonnais, cherchera lui aussi à poursuivre sa progression avec le groupe professionnel qu’il fréquente depuis un an. Reste à savoir quel sera le rôle du vétéran Jérémy Morel, révélé par Marcelo Bielsa au poste de défenseur central à Marseille et joueur très apprécié du vestiaire lyonnais, au point que certains l’imagineraient bien récupérer le brassard de capitaine pour cette saison. Quoiqu’il en soit, la venue de Marcelo est une belle opération réalisée par l’OL. Sur le marché, il s’agit d’un excellent rapport qualité/prix (7M€). Lyon récupère un joueur expérimenté et en pleine progression malgré son âge (30 ans). Les supporters de Besiktas ,eux, regrettent déjà le Brésilien, très apprécié par les fans…