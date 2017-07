MHSC-OL (1-1) : match nul prometteur pour des Lyonnais réduits à 10

Pour son dernier match amical, l'Olympique lyonnais a fait match nul contre Montpellier à Sète lors d'une rencontre en hommage à Louis Nicollin.

DR

C'était le dernier match de préparation de l'OL avant le premier match de Ligue 1 de la saison face à Strasbourg ce samedi 5 août à 20h. Après trois victoires (Bourg-en-Bresse (3-1), Celtic Glasgow (4-0), Ajax Amsterdam (2-0)) et une défaite (0-1) face à l'Inter Milan, les Lyonnais ont fait match nul face à Montpellier ce dimanche soir à Sète. Un match en hommage au Lyonnais et président historique du MHSC, Louis Nicollin, décédé à l'âge de 74 ans le 29 juin dernier.

Après une expulsion sévère de Jérémy Morel sur une faute de Giovanni Sio en début de rencontre, c'est Montpellier qui a marqué le premier but par l'intermédiaire de l'ancien Rennais à la 45e minute (1-0). Une ouverture à contre-courant après de nombreuses occasions lyonnaises bien sauvées par Benjamin Lecomte. L'OL est tout de même revenu à la marque sur un exploit individuel de Nabil Fekir à la 60e minute. Les deux équipes se sont finalement séparées sur un score partagé malgré les nombreuses bonnes situations lyonnaises.

La prestation des joueurs de Bruno Genesio a été plutôt prometteuse. "L’expulsion change tout. On n’a pas pu donner le temps de jeu qu’on souhaitait aux joueurs, ça ne permet pas de travailler comme on le voulait. Mais c’est aussi ce qu’il peut se passer dans la saison. C’est frustrant. On n’a pas pu se préparer dans les meilleures conditions. Il faut savoir l’accepter et réagir. On a su le faire en seconde période. On a montré du caractère. On s’est procuré les meilleures occasions en début de match. Même à dix, on a fait de belles choses. C’était plutôt intéressant ce qu’on a montré", a commenté l’entraîneur de l’OL. Véritable point d’interrogation du recrutement lyonnais, Mariano Diaz, l’attaquant en provenance du Real Madrid a rassuré le coach de l’OL. "Il a montré des choses intéressantes, a-t-il déclaré. Il fait partie des joueurs que j’aurais aimé voir plus sans l’expulsion. Il doit maintenant mieux connaître ses partenaires." Réponse ce samedi au Parc OL face au promu strasbourgeois.