Ligue Europa : Fekir absent pour le match CSKA Moscou/OL ?

Blessé au Genou depuis plus d'une semaine, Nabil Fekir pourrait ne pas être dans le groupe lyonnais pour affronter l'équipe russe ce jeudi à 19h.

@FRANCK FIFE / AFP Nabil Fekir

Depuis sa victoire contre le PSG 2-1 le 21 janvier dernier, l'OL n'a pas réussi à enchaîner et n'a pris que 3 points sur 18 possibles. Une série noire embellie par la double victoire face à Villarreal en 16e de finale de Ligue Europa. Les Lyonnais retrouveront cette compétition ce jeudi à 19h face au CSKA Moscou. Un match qu’ils pourraient jouer sans leur capitaine et meneur de jeu Nabil Fekir touché au genou face à l'AS Saint-Étienne. Selon le journal L'Équipe - qui parlait de miracle ce week-end si le joueur était disponible - le club aurait déjà fait une croix sur Nabil Fekir pour le déplacement en Russie. Un retour ce week-end face à Caen serait le plus probable pour celui qui a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives cette année en 35 rencontres jouées.