Les Lyonnais Marino et Rosset champions du monde de plongeon

Les deux Lyonnais Laura Marino et Matthieu Rosset sont devenus champions du monde de plongeon par équipe ce mardi à Budapest.

© AFP Matthieu Rosset et Laura Marino

C'est un doublé pour le duo Laura Marino (24 ans) et Matthieu Rosset (27 ans). Après un titre de champions d'Europe à Kiev cette année, les deux natifs de Lyon sont devenus champions du monde par équipe de plongeon par équipe (3 mètres et 10 mètres).

"Je ne réalise pas, déjà les Europe, c'était incroyable, alors là, se dire qu'on est champion du monde. Tant qu'on ne le voit pas vraiment sur l'écran, que le dernier plongeur ne soit pas passé, c'est dur d'y croire. (...) Quand je me suis échauffée pour le "team event" cet après-midi, bizarrement j'avais le feu dans les jambes. J'ai réussi à canaliser cette énergie et à l'exprimer aussi. Je fais de super beaux plongeons, je ne réalise pas qu'on a un titre, mais rien que pour ça, je suis trop contente. Cette année, on a décidé de ne pas faire les plongeons les plus difficiles, mais ceux qu'on aime et dans lesquels on est meilleur, cette stratégie a payé, on s'est plus amusé et ça a marché", a déclaré Laura Marino au journal L'Équipe.