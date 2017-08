L’OL va jouer un match amical contre les Brésiliens de Chapecoense

Alors que les Lyonnais auront déjà entamé leur saison de Ligue 1, ce samedi, ils disputeront un ultime match amical contre Chapecoense, le 8 août. Un rendez-vous symbolique puisqu’en novembre dernier, le club brésilien avait perdu la quasi-totalité de son effectif dans un crash d’avion qui avait fait 71 morts.

Après l’hommage rendu à Loulou Nicollin, dimanche dernier, lors d’un match à Sète contre Montpellier, les Lyonnais s’apprêtent à participer à une autre rencontre symbolique. “C’est avec un immense plaisir que l’Olympique lyonnais a accepté la demande du club brésilien de Chapecoense de venir disputer un match amical la semaine prochaine”, a-t-on pu lire dans un communique de l’OL, mardi soir.

Entre un premier face-à-face contre Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1, ce samedi et un second match contre Rennes six jours plus tard, les Gones affronteront donc les Brésiliens, mardi prochain à 18 heures, dans leur centre d’entraînement. Une dernière rencontre amicale symbolique puisque l’année dernière, Chapecoense a perdu 19 de ses membres dans un crash survenu suite à un manque de carburant de l’avion.

Depuis ce drame, le club brésilien s’est reconstruit et est même devenu champion de l’Etat de Santa Catarina, en mai. Avec son nouvel effectif et Alan Ruschel, rescapé de l’accident, Chapecoense affrontera le Barça au Camp Nou, la veille du match contre Lyon. Puis le lendemain, à Décines, les Brésiliens devraient faire face à une équipe lyonnaise composée de joueurs du groupe de Bruno Genesio et de quelques jeunes du groupe Pro2.