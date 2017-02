ASSE/OL : Corentin Tolisso avoue avoir "complètement pété un câble"

Le milieu de terrain de l’OL a présenté ses excuses après son carton rouge récolté ce dimanche lors du derby entre l’OL et Saint-Etienne.

Après avoir perdu ses nerfs et récolté un carton rouge pour avoir sévèrement taclé Fabien Lemoine ce dimanche lors du derby ASSE/OL, Corentin Tolisso s'est excusé ce mercredi au micro de RMC. Le milieu de terrain de l'OL a parlé d'un geste "inexcusable". "Je me pénalise, je pénalise mon équipe. C’est un manque de maturité. J’aurais dû plus réfléchir", a-t-il déclaré.

"C’est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot (…) C’était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j’ai complètement pété un câble (...) Je ne me reconnais pas dans ces images. C’est un geste grave. J’ai très vite compris que c’était quelque chose à ne plus refaire", a-t-il poursuivi.

Quant à Fabien Lemoine, Corentin Tolisso a confié : "Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière. J’ai compris beaucoup de choses."

Le jeune milieu de terrain de l'OL ne connaît pas encore la sanction que lui réservera la commission de discipline ce jeudi.