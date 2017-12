Poules de l’Eurocoupe : l’Asvel défait Gran Canaria 129 à 128 !

La Green Team a vaincu le club espagnol de Gran Canaria au terme d’un match haletant et de trois prolongations. Ce match conclut la phase de poule du club villeurbannais, qui est désormais qualifié pour le Top 16, dernière étape avant les quarts de finale.

@AFP ASVEL

Ce fut un match comme on en voit peu, et que beaucoup estiment digne de la prestigieuse NBA. Au terme de trois prolongations, l'Asvel s'est imposée face à l'Herbalife Gran Canaria et intègre donc le Top 16 de l'Eurocoupe, à la première place de sa poule. Le meneur des Villeurbannais, l'Américain John Roberson, a marqué 42 points (12/20 tirs, 11/16 à trois points) à lui seul, un score impressionnant.

Direction Top 16

Malgré un score évoluant en dents de scie, dominé tantôt par les Français tantôt par les Espagnols, la Green Team a su s'imposer. Dans les dernières minutes de la troisième prolongation, Charles Kahudi marque le panier décisif. Les deux tentatives d’égalisation manquées par les joueurs ibériques D.J. Seeley et Pablo Aguilar scellèrent l'issue de la rencontre.

Le club de Tony Parker termine sa phase de poules avec 7 victoires contre 3 défaites. Les Villeurbannais doivent désormais affronter les Russes de l'Unics Kazan, les Italiens de Reggio Emilia et leurs compatriotes français du CSP Limoges.