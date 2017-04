Basket: trois Villeurbannais dans le groupe France

Trois joueurs de l'Asvel ont été retenus par Vincent Collet dans la "Team France Basket". Charles Kahudi, Nicolas Lang et Livio Jean-Charles ont signé une charte d'engagement en vue des qualifications pour les prochaines échéances internationales.

@Tim Douet Charles Kahudi

Pour mobiliser ses troupes durant les deux années à venir, la Fédération française de basket-ball a décidé de créer la "Team France Basket". Une sélection de 37 joueurs qui ont tous signé une charte d'engagement en vue des prochaines fenêtres de qualification prévues entre novembre 2017 et février 2019. Un moyen de s'assurer d'avoir un nombre important de joueurs mobilisé pour les prochains matchs de l'équipe de France, après l'Euro 2017. Le calendrier du basket international est en effet dynamisé, et des qualifications sont prévues en cours de saison. Un calendrier qui rend impossible la participation des vedettes de la NBA comme le nouvel actionnaire de l'Asvel Nicolas Batum ou le pilier du Jazz de l'Utah Rudy Gobert.

Vincent Collet va donc devoir puiser dans le réservoir qu'offre la Pro A. Si Charles Kahudi est un habitué de l'équipe de France, Nicolas Lang et Livio Jean-Charles n'ont jamais connu une sélection en A. Une situation qui risque de changer grâce à cette pré-sélection et cette charte d'engagement. Deux compétitions sont visées: la Coupe du monde en Chine en 2019 et les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.