Basket : l’Asvel éliminé de la Coupe de France par Strasbourg (93-79)

Éliminé en Coupe de France par Strasbourg ce samedi, il ne reste plus que le championnat à l’Asvel pour espérer ravir un trophée cette saison.

© Asvel Basket Darryl Watkins, joueur de l'Asvel

Les Verts ont été dominés par Strasbourg 93 à 79 en quart de finale de Coupe de France ce samedi à Angers. Dans une rencontre délocalisée sur terrain neutre, les Villeurbannais n’ont jamais mis en danger une équipe de Strasbourg qui se méfiait de son adversaire du jour. “Si on les laisse jouer, ils sont dangereux”, disait Vincent Collet, entraîneur de Strasbourg, avant le match. Seul David Lighty a semblé surnager dans un match à sens unique. L’arrière américain a cumulé 21 points avec la meilleur évaluation du match et un impressionnant 7 sur 10 au tir (dont 3 sur 4 à 3 points). Mais il était bien trop seul et les Verts comptaient trop d’absents pour rivaliser.

Il ne reste donc plus que le championnat à l’équipe de Tony Parker pour espérer arracher un trophée. Mais pour cela, il faudra déjà se qualifier pour les play-offs de fin de saison. L’Asvel est pour le moment 8e à égalité avec Levallois, Pau et Le Portel mais à une seule victoire du 4e Nanterre. Les Verts retrouveront le championnat le vendredi 30 mars à Hyères-Toulon, lanterne rouge du championnat. L’occasion de se relancer.