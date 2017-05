Tennis : Juan-Martin Del Portro à l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

Les organisateurs du tournoi ont annoncé la participation du joueur argentin ancien numéro 4 mondial.

© DR Juan Martin Del Potro

Après Jo-Wilfried Tsonga, Milos Raonic et Nick Kyrgios, l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes vient d'annoncer la venue d'une nouvelle tête d'affiche en la personne de l'Argentin Juan Martin Del Portro, ancien vainqueur de l'US Open 2009 et numéro 4 mondial en 2010. "Le public aura donc la chance et le privilège de découvrir ce grand champion, joueur extrêmement puissant, doté d’une belle technique et d’un jeu très complet", se sont félicité les organisateurs dans un communiqué. Depuis 2010, le joueur argentin a été lourdement handicapé par de nombreuses blessures, dont une opération du poignet. Il avait surpris tout le monde en remportant la médaille d'argent lors des JO de Rio l'été dernier. Il est actuellement classé 34 à l'ATP. L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu du 20 au 27 mai prochain au parc de la Tête d'Or. La semaine avant le début du tournoi de Rolland-Garros. Les joueurs auront ainsi l'occasion d'effectuer une bonne préparation sur la terre battue lyonnaise.